La mamma 80enne lo sgrida. Lui la ferisce con una sedia e minaccia i carabinieri

Sgridato dalla madre 80enne per avere sbattuto il cancello entrando in casa, prima l’ha colpita alla testa con una sedia, poi si è rinchiuso nell’abitazione dove è stato raggiunto dai Carabinieri di Montecchio Emilia, nel Reggiano. Accolti con in mano un’accetta. Protagonista della vicenda, un 57enne reggiano denunciato per lesioni aggravate, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La madre, che non ha voluto denunciare il figlio - comunque segnalato d’ufficio dai militari - è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 10 giorni per un trauma cranico con ferita alla fronte.

A far intervenire gli uomini dell’Arma, i sanitari del 118 inviati a casa della donna. Mentre l’anziana veniva portata in ospedale i carabinieri hanno bussato alla porta del figlio, ottenendo in risposta, dal 57enne, la minaccia di uccidere tutti con un’ascia. Immobilizzato a fatica, l’uomo - incensurato - è stato condotto in caserma e denunciato.