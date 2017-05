"Bagordi" al Capodanno 2013, 35enne viene arrestato ora...

Sono costati cari i festeggiamenti dell’ormai lontano Capodanno del 2013 a un cittadino nigeriano residente a Reggio Emilia. Dopo una nottata di bagordi, l’uomo era stato sorpreso a guidare la sua auto dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche ed era stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Condannato a un mese di reclusione per guida in stato d’ebbrezza, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere dai Carabinieri che hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna.

Il 35enne era stato fermato nella notte di Capodanno del 2013, poi l’iter processuale ha visto il Tribunale di Reggio Emilia - con sentenza del 19 febbraio 2015 - condannare l’uomo a un mese di arresto e 1.200 euro di ammenda. La sentenza, divenuta definitiva, ha visto quindi l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura reggiana emettere il provvedimento poi trasmesso ai Carabinieri nei giorni scorsi.