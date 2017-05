Boato nella notte: bancomat assaltato con l'esplosivo

Una banca è stata colpita questa notte a Piacenza. Si stratta di una filiale Unicredit, dove una banda di ladri ha utilizzato dell’esplosivo per far saltare il bancomat. Il fatto è accaduto intorno alle 3,30 quando sul posto sono accorse le volanti della polizia.

I ladri hanno utilizzato una carica esplosiva, forse al plastico, per penetrare nell’istituto di credito e poi fuggire con un bottino ancora da quantificare. Una seconda carica, che era stata piazzata proprio sullo sportello automatico, è rimasta inesplosa.

Alcuni testimoni hanno riferito alla polizia di aver visto tre uomini incappucciati salire a bordo di due auto di grossa cilindrata che sono poi fuggite a tutta velocità verso la vicina autostrada. Sul posto anche la polizia scientifica e la squadra mobile.