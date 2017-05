Va in caserma dai carabinieri ma è ubriaco: denunciato 56enne, sequestrata la moto

Sottoposto all’obbligo di firma, ha raggiunto la caserma a bordo della sua moto... in stato d’ebbrezza. Per questo un 56enne è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Guastalla, che gli hanno anche sequestrato il motociclo.

E’ accaduto l’altra sera: mancavano pochi minuti alle 19, l'ora in cui il 56enne reggiano ogni giorno deve presentarsi ai carabinieri di Guastalla per apporre la firma, come disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia in seguito a un arresto per porto abusivo di armi (arresto avvenuto il 31 dicembre 2016).

I militari hanno notato che il 56enne procedeva a zigzag, così gli è stato fatto l'alcoltest. L’uomo aveva un tasso alcolemico pari a 1.85 g/l (contro un limite di legge di 0,5 g/l). Da qui la denuncia per guida in stato d’ebrezza e il sequestro della moto.

L’uomo era stato arrestato dai carabinieri in un bar di Gualtieri: era armato e in forte stato d’agitazione. Secondo la segnalazione al 112, il 56enne doveva incontrare una persona che riteneva responsabile di un furto di denaro ai suoi danni e se non gli avesse restituito i soldi, l’avrebbe ucciso. I carabinieri raggiunsero immediatamente il bar, rintracciando l’uomo, finito in manette per l’effettivo possesso di una pistola calibro 7,65: nel caricatore c'erano 7 colpi. L’arma, sequestrata, risultò essere di proprietà del defunto padre. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo era stato scarcerato, con l’obbligo di presentarsi quotidianamente ai carabinieri per apporre la firma. Ma l'altra sera ci è andato ubriaco e ha perso la sua moto.