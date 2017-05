Scippatore seriale di donne in bici denunciato nel Reggiano

Le sue vittime preferite erano donne anziane in sella a bici da passeggio con nel cestino le borsette. Una volta scelta la vittima, come peraltro documentato dal sistema di videosorveglianza comunale, a bordo di una bici inseguiva le vittime per poi colpire in zone isolate. A scoprirlo sono state le indagini dei carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto che hanno identificato in un 23enne l’autore di una serie di scippi compiuti ai danni di anziane del paese. Con l’accusa di furto aggravato e continuato hanno denunciato alla Procura reggiana un 23enne disoccupato abitante a Castelnovo. Stando alle risultanze delle indagini, sarebbe lui l’autore dei furti in fotocopia compiuti il 20 ed il 30 marzo e il 3 aprile ai danni di 3 donne.