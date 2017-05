Si ferisce entrando a casa dell'ex dalla finestra, arrestato

Non accettava la fine della relazione con la ex e così ha deciso di entrare direttamente a casa della donna, dalla finestra. Ma una volta rotto il vetro, un 29enne marocchino si è procurato diverse ferite, con prognosi complessiva di 28 giorni. Così quando la cinquantenne italiana ha chiamato i carabinieri, l’uomo è stato portato all’ospedale in stato di arresto. Il fatto è avvenuto martedì a Serramazzoni, in provincia di Modena.

L’accusa nei confronti del 29enne è di violazione di domicilio, ma i militari stanno conducendo ulteriori accertamenti. Una volta portato all’ospedale, inoltre, l’uomo, con precedenti per droga, ha aggredito il personale sanitario e i militari, finendo in manette per la seconda volta in poche ore.