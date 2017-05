Sniffano la "droga del diavolo" a una festa, due 30enni in coma

Due trentenni sono in coma dopo aver sniffato scopolamina nel corso di una festa privata tra amici, a Castelnuovo Rangone nel Modenese. La scopolamina, chiamata 'respiro del diavolo', conosciuta anche come ioscina, è un farmaco alcaloide allucinogeno ottenuto da una pianta. In dosi minime si trova all’interno di alcuni medicinali, ma se sniffata in quantità superiore può portare anche alla morte. I due, come riporta l’edizione de 'il Resto del Carlinò di Modena, sono ricoverati all’ospedale di Baggiovara, in terapia intensiva. Versano in gravi condizioni.

Un terzo coetaneo, che ha a sua volta sniffato la sostanza, ha avuto un malore, ma il suo stato di salute è meno grave, pur essendo anch’egli ricoverato all’ospedale di Baggiovara. La squadra mobile di Modena, che sta indagando sul caso, sentirà tutti i partecipanti alla festa privata, ma soprattutto il terzo giovane che ha assunto la sostanza restando però cosciente. Non è ancora chiaro, ad esempio, se oltre alla scopolamina i tre abbiamo ingerito anche alcol in quantità tali da creare un mix potenzialmente letale. Una volta giunti all’ospedale di Baggiovara, è partita subito la segnalazione dei medici al posto di polizia del nosocomio ed è quindi stata avviata un’indagine che si preannuncia molto complessa. «La sostanza è estremamente tossica e deve essere impiegata in dosi ridottissime - dicono gli esperti -. Dosi elevate possono provocare fenomeni di depressione, stanchezza o sonnolenza. L’overdose può causare delirio, allucinazione, paralisi, stato soporoso, perdita di coscienza fino alla morte».