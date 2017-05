Detenuto inneggia al terrorismo islamico e aggredisce un agente

Ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, inneggiando al terrorismo di matrice islamica. L’episodio è accaduto all’interno del carcere di Sant'Anna di Modena, come denunciato dai principali sindacati della polizia penitenziaria.

«Un detenuto di origine albanese - fanno sapere le sigle - , in pieno delirio religioso, ha aggredito in maniera violenta un agente causandogli una ferita ed escoriazioni all’altezza del collo, utilizzando un arnese in formica. La vicenda - continuano i sindacati - si è poi conclusa, da parte del detenuto aggressore, con grida estremiste e che inneggiavano al terrorismo islamico». L’agente ferito è stato portato in ospedale per ricevere tutte le medicazioni del caso.