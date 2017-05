Rompe le costole a calci all’ex e la perseguita: arrestato

Un’escalation di violenze, intimidazione e persecuzioni compiute nell’ultimo mese e mezzo. Lei, la vittima è una 40enne emiliana. Lui, il violento e stalker, un 44enne originario di Palermo e residente a Gattatico, che nel primo pomeriggio di ieri è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Montecchio con l’accusa di atti persecutori. L’uomo separato da circa un anno, nell’ultimo mese e mezzo si è reso responsabile di una serie di episodi gravissimi, che hanno causato alla ex compagna di vita importanti lesioni e un perdurante stato di grave ansia, agitazione e paura tanto da indurla a cambiare abitudini di vita temendo per la propria incolumità e quella dei figli minori.

Ad aprile, al culmine di una discussione, aveva scaraventato a terra l’ex moglie e l'aveva colpita violentemente a calci causandole importanti traumi all’emitorace con frattura anche di una costola per una prima prognosi di 28 giorni. Lo scorso 26 maggio, dopo averla attesa davanti alla porta di casa, si era invece si impossessato del suo cellulare per poi restituirlo dopo alcune ore e dopo aver cancellato i numerosi messaggi di minacce che le aveva inviato. Il giorno successivo si era presentato a casa della donna e dopo essere stato allontanato da una zia, era fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri. Ma non prima di danneggiarle l'auto.

Domenica sera, infine, aveva minacciato un amico dell’ex moglie e subito dopo si era diretto a casa della donna. Era riuscito ad entrare ed era poi fuggito portando con sè con il cellulare di lei. Terrorizzata per l’escalation di violenze e persecuzioni, la donna è andata a vivere dal fratello in un altro comune della provincia reggiana. Ma ieri pomeriggio mentre rincasava in macchina si imbattuta nell’ex che aveva deciso di seguirla. Impaurita e sprovvista del telefono, rubatole alcuni giorni prima dall’uomo, con l'auto ha raggiunto la stazione carabinieri e ha chiesto aiuto. Che si è concretizzato con l'arresto dell'uomo.