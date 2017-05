Scomparsa una 17enne nel Piacentino

A Castelvetro Piacentino (Piacenza) si cerca una diciassettenne di cui non si hanno notizie da ieri. La giovane, di origine romena ma da anni residente a Castelvetro, frequenta il liceo Anguissola a Cremona ed è proprio lì che sarebbe dovuta andare ieri mattina. Il padre l'ha accompagnata alla fermata dell’autobus ma non è mai entrata in classe e non ha fatto ritorno a casa. La denuncia di scomparsa è stata presentata oggi ai carabinieri di Monticelli d’Ongina (Piacenza) e verso l’ora di pranzo sono scattate le ricerche coordinate dalla prefettura e che vedono coinvolti carabinieri, vigili del fuoco, coordinamento provinciale di protezione civile con i vari gruppi della zona. Il campo base è stato allestito di fronte al municipio e da lì sono partite anche le unità cinofile della protezione civile, che hanno setacciato il paese alla ricerca di tracce utili.