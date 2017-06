Rubano smartphone e catenine durante lo schiuma party: arrestati

Tra i numerosi giovani che si stavano divertendo con la schiuma sulla pista di una discoteca del comprensorio ceramico reggiano, c’erano anche tre ragazzi che, approfittando della confuzione, hanno rubato sia smartphone che catenine d'oro strappate dal collo di chi stava ballando.

A scoprirlo i carabinieri della stazione di Casalgrande che con l’accusa di concorso in furto aggravato e continuato hanno arrestato un 20enne e un 18enne residenti a Bibbiano e un 20enne abitante a San Polo d’Enza. A dare l’allarme al 112 è stata una ragazza 20enne modenese che si è accorta di essere stata derubata del cellulare. Avendo notato i tre fuggire su un’auto, si era messa a inseguirli. A causa dell’alta velocità li aveva persi di vista, ama i carabinieri aveva saputo fornire modello e targa dell'auto e direzione di fuga.

In località Veggia i carabinieri hanno intercettato l'auto, l'hanno fermata e identificato i tre che si trovavano all'interno. Sparsi un po’ ovunque, hanno ritrovato una decina di smartphone e iphone, tre dei quali sono risultati essere stati rubati nella discoteca del reggiano durante lo schiuma party, tra cui quello della ragazza modenese che aveva lanciato l’allarme. Nel portafoglio del 20enne abitante a San Polo d’Enza c'erano anche due catenine in oro giallo con le maglie visibilmente rotte da strappo, una delle quali è risultata essere stata strappata a un 16enne. I carabinieri di Casagrande non escludono la responsabilità del trio per colpi compiuti con le stesse modalità in altre discoteche dell’Emilia Romagna. Intanto invitano i giovani che la notte scorsa siano stati derubati nella discoteca a presentarsi in caserma per ottenerne la restituzione: nelle mani dei militari ci sono ancora una collanina e un iphone che attendono i legittimi proprietari. Singolare il caso di un minorenne derubato, che non voleva denunciare il furto per paura della reazione dei genitori, a cui aveva taciuto di essere andato a ballare.