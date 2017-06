Ai domiciliari esce, picchia la fidanzata e la minaccia su Fb

Benché si trovasse ai domiciliari per rapina, è uscito di casa. Ha però incontrato la fidanzata in compagnia di un uomo e, ignorando che si trattava di suo cugino, l’ha raggiunta e aggredita, "dedicando" poi altrettanta violenza all’uomo. Si è quindi allontanato in sella ad una bici per tornare alla carica via facebook, attraverso una serie di minacce inviate alla fidanzata tramite messenger.

La donna, ricorsa alle cure mediche per un lieve trauma cranico, impaurita per la condotta del fidanzato si è rivolta ai carabinieri di Reggio Emilia. I militari, ricostruiti i fatti, oltre a denunciare l’uomo - un ventenne - per evasione, lesioni personali e minacce, hanno segnalato l’illecita condotta al Tribunale di Sorveglianza che, accogliendo le richieste dei carabinieri, ha disposto la revoca dei domiciliari al giovane e la detenzione in carcere.