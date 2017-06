Vendeva "porta a porta" tessere per la raccolta funghi rubate, denunciato

Girava per i comuni dell’Appennino reggiano cercando di piazzare “porta a porta” a commercianti ed esercenti tessere per la raccolta funghi. E con tutti i blocchetti che aveva disposizione avrebbe potuto portare a casa fino a 93mila euro. Peccato che quelle tessere siano risultate rubate dagli uffici dell’Unione Montana dell’Appennino reggiano di Castelnovo Monti, e che l'uomo - un 44enne del posto - sia stato intercettato e denunciato per ricettazione, con sequestro di tutte le tessere ritrovate in auto.

A smascherarlo è stato un barista di Carpineti a cui lo sconosciuto era riuscito a piazzare domenica scorsa - ricevendo dal barista un anticipo di 100 euro - un blocchetto contenente 25 tessere per la raccolta funghi. Scadute, però: relative al 2016.

I carabinieri, allertati dal barista, hanno accertato che le tessere erano appartenenti a una partita di blocchetti, di un controvalore complessivo di circa 100.000 euro, rubato dagli uffici dell’Unione Montana dell’Appennino reggiano, probabilmente sabato scorso. Nell’ipotesi che lo sconosciuto potesse avere altre tessere per la raccolta funghi, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce. Le sue e quelle della Fiat Panda sulla quale era stato visto allontanarsi.

L'auto è stata ritrovata e il 44enne - già noto per precedenti specifici anche in materia di reati contro il patrimonio - identificato e perquisito, così come è stata perquisita l'auto, sulla quale sono state ritrovate 2700 tessere per la raccolta funghi scadute racchiuse in 108 blocchetti del controvalore di 93.000 euro risultate tutte rubate . “Le ho trovate in strada!” Questa la banale scusa del 44enne, che tuttavia è stato condotto in caserma e denunciato.