Piantagione di marijuana vicino al canale di irrigazione: è caccia ai "contadini"

Alcune piante di canapa indiana nascoste tra la vegetazione sono state rinvenute dai carabinieri della stazione di Bibbiano in un terreno demaniale nelle vicinanze di un canale irriguo di via Secchi, alla periferia del paese. Una mini coltivazione di marijuana risultata essere amorevolmente curata. Ed ora i militari hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Ignoti contadini, quelli che i carabinieri stanno cercando di identificare: la paziente attesa dei militari non ha permesso di intercettare chi si occupava in prima persona della piantagione accuratamente concimata e annaffiata. L'indagine è partita grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, che hanno riferito la presenza sospetta di alcune persone - in particolare giovani - in zona. E i controlli nella zona demaniale posta nelle immediate vicinanze di un canale d’irrigazione di via Secchi hanno permesso di capire il perché.