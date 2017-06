I figli abbandonano la scuola prima dei 16 anni: denunciati quattro genitori

Quattro genitori di alunni che hanno abbandonato la scuola prima di compiere 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Brescello, nel Reggiano. I controlli per contrastare il fenomeno dell’evasione scolastica sono stati compiuti dai militari dell’Arma in collaborazione con l'istituto comprensivo 'Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Statale di Poviglio e Brescellò e hanno consentito di accertare violazioni per sei casi, riguardanti altrettanti studenti minorenni che nell’anno scolastico appena ultimato hanno abbandonato gli studi prima dell’età minima prevista dalla legge. I sei minorenni sarebbero mancati alle lezioni dal gennaio scorso.

I loro genitori - un uomo di 35 anni e la moglie di 30, oltre a un’altra coppia composta da un 44enne e dalla coniuge di 40, tutti residenti nella bassa reggiana - devono rispondere ora di inosservanza dell’obbligo di istruzione nei confronti dei loro figli. Il monitoraggio sulle frequenze scolastiche, che proseguirà anche nel prossimo anno, si aggiunge ai periodici incontri che l’Arma reggiana organizza con gli studenti nell’ ambito del progetto 'Cultura della legalita».