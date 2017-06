Raggiri online con "annunci esca" sui social, denunciato

Su una pagina facebook di appassionati di pesca commercializzava mulinelli da pesca a prezzi scontatissimi, ma dopo aver pagato il corrispettivo l'acquirente non riceveva quanto acquistato. E’ il caso capitato a una 27enne reggiano: i carabinieri di Bagnolo in Piano hanno denunciato per truffa un disoccupato 35enne abitante in provincia di Roma, con alle spalle «esperienze» specifiche, che dopo aver intascato i soldi del cliente gli ha spedito, addebitandogli anche i costi di spedizione, le scatole dei mulinelli vuote.

Il 27enne aveva acquistato, rispondendo a un annuncio Fb, tre mulinelli da pesca di una marca famosa. La trattativa è andata avanti via WhatsApp e, dopo aver pattuito in 322 euro il costo dell’acquisto comprensivo della spedizione, ha versato l’importo su una postepay. Quando ha ricevuto il plico, il giovane si è accorto di essere stato truffato: due scatole di mulinelli erano vuote, la terza conteneva un mattone. Inevitabile, a quel punto, la denuncia ai carabinieri.