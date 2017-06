"C'è una fuga di gas": e spruzzano spray urticante. Ma l'80enne li fa fuggire

Erano vestiti da addetti alla rilevazione del gas e quando alle 9.30 si sono presentati davanti alla porta di un 80enne a Lentigione, hanno finto di essere molto agitati. "C'è una fuga di gas", hanno urlato girando intorno alla casa. E - secondo la testimonianza - spruzzando spray urticante in direzione delle finestre aperte.

"Fortunatamente- racconta sui social network il figlio dell'uomo- mio padre non ha aperto la porta. Il gas al peperoncino urticante è stato in parte bloccato dalle imposte, dalle sbarre alle finestre e dalle zanzariere, ma comunque ha saturato l'ambiente rendendolo irrespirabile", L'80enne ha avuto la prontezza di chiamare subito il 112, intervenuto in pochi minuti. ma la fuga dei due truffatori (per il momento) era già compiuta. Si tratterebbe di due uomini che parlavano correttamente italiano e si spostavano su un'auto bianca). E ora- oltre a raccomandare attenzione - si cercano testimoni per risalire alla loro identità.