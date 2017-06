Una 64enne ha perso la vita questa mattina mentre era alla guida della propria auto sul ponte di Casalmaggiore. La donna, in marcia da Colorno verso la Lombardia, ha probabilmente accusato un malore in seguito al quale la sua auto, una Fiat Panda, ha invaso la corsia di marcia opposta andandosi a schiantare contro un tir. L’incidente è avvenuto in corrispondenza della rampa di accesso al ponte, appena prima della rotatoria di Casalmaggiore. A nulla è valso il tempestivo intervento sul posto di ambulanza ed automedica della Padana soccorso di Casalmaggiore. Probabilmente la donna ha perso la vita, a causa del malore, prima ancora dell’impatto contro il tir. Inevitabili i disagi al traffico, gestito con corsie di marcia alternate.