Ucciso il cinghiale che teneva in scacco la città

E’ stato ucciso il cinghiale, soprannominato affettuosamente Agostino, che da una settimana teneva in scacco la città di Piacenza, una volta entrato dentro un grande parco pubblico della città.



Il parco era stato poi chiuso ai frequentatori, per motivi di sicurezza. Diverse volte in questi giorni squadre di cacciatori avevano tentato in ogni modo di catturarlo e oggi si è arrivati all'epilogo, durante l’ennesimo tentativo con un narcotico. L'animale infatti invece di tranquillizzarsi si è arrabbiato ulteriormente, e i cacciatori sono stati costretti a fare fuoco uccidendolo.

«Si è scelta la via dell’inciviltà», ha commentato Piero Milani dell’associazione modenese Il Pettirosso, che era stata contattata per occuparsi della cattura. «Quando si usa un’arma da fuoco è sempre una sconfitta per tutti. Noi - assicura - saremmo riusciti a catturarlo».