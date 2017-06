Spacciava droga con WhatsApp: arrestato

Un disoccupato di 34 anni, considerato il capofila per lo spaccio di eroina di una vasta rete di pusher, è stato arrestato dai carabinieri di San Polo d’Enza, nel Reggiano.

L’uomo, originario di Vezzano sul Crostolo, è la settima persona arrestata nel corso delle indagini che in un anno hanno ricostruito l’attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti nel Reggiano. Tra gli acquirenti delle dosi anche tanti giovani. Quattordici quelli segnalati come assuntori di droga, tra cui alcuni studenti minorenni. Nel complesso è stata documentata l'immissione sul mercato di circa tre chili di droga da parte degli indagati.

Per contattare i clienti il 34enne utilizzava WhatsApp, ma la criptazione dei messaggi non è bastata per evitare di essere indagato e poi colpito dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia. (ANSA).