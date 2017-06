Ciclista muore dopo una caduta nel Reggiano

Un ciclista di 55 anni, F.A., è morto dopo una caduta a Ramiseto, nel Reggiano. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti insieme al 118, l’uomo avrebbe perso il controllo della bici da corsa intorno alle 12.30, in un tratto in discesa in via Della Chiesa, finendo a terra. Nonostante indossasse il casco, è deceduto poco dopo.