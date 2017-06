Salvati dal gatto: è accaduto a San Rocco di Boretto, nel Reggiano, dove un incendio ha distrutto gli arredi di alcune stanze del piano superiore di una villetta.

Il rogo si è sviluppato verso le 5, probabilmente per un’avaria del frigorifero, ed è stato il gatto di casa, miagolando e correndo nelle stanze, a svegliare il padrone di casa, la moglie e il figlio, che sono riusciti a mettersi in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L’abitazione è stata dichiarata inagibile in attesa degli interventi di ripristino.