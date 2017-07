Aggredisce la giovane di cui si è invaghito: preso a Correggio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Brescello, nel Reggiano, dopo aver picchiato una donna di cui si era invaghito senza essere corrisposto, e che non poteva più avvicinare dallo scorso maggio per decisione del Tribunale di Reggio Emilia.

E’ stata la giovane, ieri mattina, a chiamare i carabinieri dopo essere stata aggredita. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 31enne, che aveva provato a fuggire, in un campo di grano poco distante dalla sua abitazione. Ora l’uomo è accusato di lesioni personali e violazione dell’ordinanza di divieto di avvicinamento. La ragazza è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni.