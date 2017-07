Un 72enne è annegato nelle acque di Marina di Massa. E’ accaduto stamani: l'uomo stava facendo il bagno in mare, quando è stato scorto da alcuni bagnanti mentre galleggiava riverso. I bagnini sono intervenuti nel tentativo di soccorrerlo, ma per l’anziano turista di Reggio Emilia, in vacanza sulla riviera apuana e del quale ancora non è stata resa nota l’identità, non c'era più niente da fare. Il mare in quel momento era abbastanza calmo e tra le ipotesi dell’accaduto quella di un malore che ha fatto perdere i sensi all’uomo. Sul posto anche personale della capitaneria di porto.