Brioche, estorsioni e sesso a pagamento: sequestrato un bar. Nei guai la titolare

Incrementava il giro di clienti - e quindi il volume di affari del bar - favorendo la prostituzione attraverso l’organizzazione di incontri nel locale fra donne e uomini che si premurava di contattare personalmente. In sintesi il locale fungeva da punto di incontro tra i clienti e amiche della barista che, anche se non partecipava direttamente ai guadagni derivanti dalle successive prestazioni sessuali a pagamento, aveva comunque un ritorno economico consistente nell’aumento del volume delle consumazioni.

A scoprirlo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti che questa mattina hanno dato esecuzione al provvedimento di natura cautelare del divieto di dimora nel comune di Castelnovo Monti a carico della barista, una 50enne residente a Toano. indagata per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura reggiana concorde con gli esiti investigativi dei carabinieri. Lo stesso locale, che funzionava da punto d’incontro per le successive prestazioni sessuali a pagamento, è stato contestualmente sottoposto a sequestro preventivo. Nell’ambito del procedimento la barista è anche indagata per il reato di tentata estorsione: dopo aver convinto un cliente a darle del danaro per le proprie spese, promettendogli che avrebbe interceduto con la propria dipendente affinché avesse una relazione con lui, prima l'avrebbe minacciato di fargli rompere le gambe e successivamente gli avrebbe sottratto la carta d’identità, intimandogli di consegnarle altri 2.000 euro.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate a giugno quando hanno ricevuto la denuncia del cliente del bar. Supportate anche da attività tecniche, le indagini hanno portato successivamente ad aprire un altro filone investigativo per il reato di favoreggiamento della prostituzione da parte della barista che, come accertato in maniera incontrovertibile, promuoveva nel suo locale incontri tra i clienti e sue amiche per successive prestazioni sessuali a pagamento.

Pur non essendo emerso che nel bar si consumassero prestazioni sessuali, nel corso di una perquisizione eseguita dai carabinieri durante le indagini, al piano interrato è stata trovata una “taverna” attrezzata inusualmente con tre letti, dei quali uno matrimoniale, e appunti manoscritti concernenti importi di danaro associati a nomi tra i quali quelli di clienti del bar e di donne finite nelle carte dell'indagine.