Spedizione punitiva e poi l'estorsione: denunciati due cugini

Non ha restituito il ciclomotore che aveva ottenuto in prestito e per questo è stato prelevato dalla sua abitazione, caricato in macchina e malmenato dal proprietario e un suo cugino che hanno organizzato la spedizione punitiva. Regolati i conti i due cugini hanno poi intimato alla vittima di consegnare loro 500 euro altrimenti l’avrebbero condotto in campagna pestato e abbandonato. Protagonisti della vicenda un 24enne operaio di Campegine e un 20enne operaio di Montecchio Emilia, denunciati dai Carabinieri con l’accusa di concorso in lesioni personali ed estorsione.

A risalire ai due cugini, i militari di Gattatico, cui, spiega una nota, la vittima del pestaggio - un operaio 20enne - non si era rivolto, inizialmente, per paura di ritorsioni. Intimidito, il giovane aveva già consegnato ai due 230 euro - promettendo di consegnare la somma mancante successivamente - senza mai sporgere denuncia, temendo per la sua incolumità: il maresciallo comandante della stazione di Gattatico, tuttavia, una volta appreso in paese dell’aggressione subita da un ragazzo, ha svolto indagini autonome risalendo alla sua identità. Rassicurato dagli uomini dell’Arma il giovane - che nonostante traumi al volto non era ricorso alle cure mediche per paura di ritorsioni - ha trovato la forza di raccontare il pestaggio e precisando della richiesta di denaro.

Raccolta la deposizione del 20enne, che conosceva solo uno dei due ragazzi che l’avevano picchiato, i Carabinieri hanno avviato le indagini e grazie anche testimonianze, sono risaliti all’aggressore e al complice, identificato in un suo cugino abitante a Montecchio Emilia, denunciati con l’accusa di concorso in lesioni personali ed estorsione.