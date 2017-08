Vasti focolai sulle colline di Reggio Emilia. Squadre anche da Parma

Circa 50 ettari di boscaglia e terreni sono stati interessati da un incendio che si è sviluppato a partire dalla tarda mattinata di ieri tra i comuni reggiani di Canossa e Casina.

Non si registrano evacuati o danni alle persone ma è stato imponente l’intervento dei vigili del fuoco, con quattro squadre boschive giunte da Reggio Emilia, Parma, Modena e Bologna, coordinate dal Dos di Reggio Emilia. Impiegati anche un Canadair, che ha effettuato dieci sganci d’acqua caricandosi al largo di La Spezia, e un elicottero che ha compiuto trenta sganci rifornendosi in un bacino locale. Impiegate anche diverse unità di volontari ed è stata attivata la Protezione Civile. Il rogo ha avuto due fronti principali, nelle località di Vedriano e Monte Barazzone, il primo dei quali è stato sostanzialmente neutralizzato. Rimane tutt'ora attivo il secondo. Si indaga sulle possibili cause: non si esclude il dolo ma potrebbero anche essere accidentali.