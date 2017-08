Si trovava in sella alla sua Mountain Bike nei boschi del Monte Prampa quando è caduto. Un infortunio durante una salutare pedalata in montagna, per un 65enne di Castelnovo Monti, che ha visto l’immediato intervento dell’elisoccorso che tuttavia, a causa della fitta vegetazione non riusciva a localizzare l’infortunato. I carabinieri delle stazioni di Villa Minozzo e Collagna, allertati dal 118, si ponevano alle ricerche del ferito localizzandolo e consentendo i soccorsi dei sanitari che date le condizioni impervie del territorio si calavano con il verricello. Quindi le prime cure sul posto all’uomo, che riportava un trauma alla clavicola, per poi con l’auto militare essere condotto all’elisoccorso del 118, nel frattempo atterrato poco lontano, che lo conduceva al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso.