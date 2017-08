Violenza sessuale, molesta donna in treno, arrestato tunisino

Un tunisino di 47 anni, E.R., con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla squadra volante della polizia di Stato di Modena per violenza sessuale ai danni di una 24enne italiana. Le manette sono scattate domenica scorsa, nella città emiliana, intorno alle 19. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Claudia Ferretti. I fatti sarebbero accaduti a bordo di un treno che collega Modena a Sassuolo.

Questa la dinamica, secondo quanto ricostruito dalla polizia: la 24enne una volta salita sul convoglio è stata 'invitatà dallo straniero a sedergli accanto, ma la giovane, intimorita, ha provato a cambiare carrozza, tentando di raggiungerne una più affollata. A quel punto, però, lo straniero l’ha bloccata e palpeggiata in diverse parti del corpo. A soccorrere la giovane, in evidente stato di choc, è stata un’altra passeggera, che l’ha accompagnata fino alla carrozza del controllore, il quale ha immediatamente contattato la polizia. Il treno è poi stato fermato sui binari in attesa dell’arrivo degli agenti. E.R. in tasca aveva un coltello da cucina di 18,5 centimetri e oltre due grammi di hashish.

Le manette sono scattate per violenza sessuale in flagranza, oltre alla denuncia a piede libero per false attestazioni sulla propria identità e detenzione di sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato questa mattina in tribunale a Modena. (ANSA).