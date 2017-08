Botte e minacce di morte alla moglie davanti al figlio: arrestato

Un violento che aveva trovato come "scusa" l'ossessione che la moglie potesse avere un’altra relazione. Con "licenza" di maltrattamenti nei confronti della moglie, una operaia 33enne che per mesi ha subito offese, pesanti minacce e per ultimo violenze anche davanti al figlio piccolo della coppia.

L’ultimo episodio di violenza è culminata ieri con l’arresto da parte dei Carabinieri della stazione di San Polo d’Enza di un operaio 40enne, abitante in val d’Enza, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, ricorsa alle cure mediche è stata dimessa con una prima prognosi di 7 giorni per le lesioni riportate agli arti.

Non aveva mai avuto la forza di raccontare e denunciare le continue minacce, offese e percosse per paura. Ieri mattina, sbattuta con il figlio fuori casa, ha invece deciso di chiamare i carabinieri raccontando quanto subiva da anni.

E' alle 10.30 di ieri mattina che i carabinieri di San Polo d’Enza sono intervenuti nella casa in cui una donna aveva richiesto l’intervento per l’ennesima aggressione da parte del marito. Giunti sul posto , l'hanno trovata nel cortile insieme al bambino. In casa i Carabinieri hanno trovato il marito che ha sostenuto di essere certo che la moglie lo tradisse: l’uomo ha continuato a offendere la 33enne minacciandola di morte se avesse chiamato nuovamente le forze dell’ordine. Appurato come la condotta dell’uomo andasse avanti da mesi, il 40enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.. Oltre alla denuncia della vittima, che ha ripercorso nel dettaglio i maltrattamenti subiti da tempo, i carabinieri hanno raccolto ulteriori elementi tra cui importanti testimonianze.