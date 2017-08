Furti di cibo, la banda fermata a Parma aveva colpito anche nel Reggiano

Utilizzavano macchine di grossa cilindrata - fittiziamente intestate ad un loro connazionale - e si muovevano in tutto il Nord Italia mettendo a segno il loro piano: entrare nei supermercati, depredare superalcolici e costosi generi alimentari da nascondere in 'borse schermatè per poi guadagnare l’uscita e darsi alla fuga. Protagonisti della vicenda quattro cittadini romeni - tre uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 37 anni - denunciati, con l’accusa di furto aggravato e continuato, dai Carabinieri di Sant'Ilario d’Enza, nel Reggiano.

Ai quattro - tutti domiciliati nel Bresciano - i militari sono risaliti grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un supermercato, oggetto delle loro attenzioni, a Guastalla. Nella struttura, la 'banda", aveva fatto razzia di superalcolici e distillati per un controvalore di circa 2.000 euro.

I quattro, spiega una nota dell’Arma, lo scorso 16 agosto sono stati fermati a Parma e trovati in possesso di una cinquantina di confezioni di tonno, 12 confezioni di caffè , 79 confezioni di carne in scatola, 16 di bottiglie di alcolici e 50 buste di zafferano, tutto provento di furto in un supermercato per alcune migliaia di euro. Proprio il raffronto tra le immagini raccolte a Guastalla e riscontri antropometrici rilevati a Parma, hanno portato all’identificazione dei quattro romeni.