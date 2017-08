Sono ancora in corso di accertamento le cause che questa notte hanno provocato un incendio all'interno del tempio hindu di Novellara. Si parla probabilmente di un corto circuito elettrico. Di certo ci sono i danni ingenti alla struttura religiosa inaugurata lo scorso 21 maggio in via Provinciale Nord.

A notare le fiamme, intorno alle 4, è stato un cittadino che ha allertato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei comandi di Guastalla e Reggio Emilia e i militari di Novellara.

Dopo circa due ore di lavoro le fiamme sono state domate.