Cammina scalzo attorno al lago di monte Acuto e si ferisce gravemente a un piede

L'elisoccorso del 118 partito dal Maggiore e i volontari della stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino di Reggio Emilia hanno operato insieme nel pomeriggio di martedì per soccorrere un escursionista che si è ferito camminando scalzo sui sentieri che circondano il lago di Monte Acuto, nell'Appennino Reggiano.

L'uomo, un quarantacinquenne residente in provincia di Livorno, si è procurato un profondo e dolorosissimo taglio ad un piede.

Subito sono stati attivati i soccorsi da parte della Centrale Operativa Emilia Ovest; dato il lungo avvicinamento a piedi, è stata l'eliambulanza proveniente da Parma a raggiungere per prima quello che viene definito "l'incauto escursionista". Fortunatamente, il personale sanitario dell'elicottero è riuscito ad atterrare nelle vicinanze dell'area ed a medicare la ferita, recuperando successivamente il 45enne per trasportarlo all’Ospedale di Castelnovo Monti. Le squadre di terra del SAER sono quindi rientrate poco prima di raggiungere il luogo dell’incidente.