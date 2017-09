Quattro Castella: confermato il caso di virus Zika

La Direzione dell’Azienda Usl di Reggio Emilia conferma la diagnosi di malattia da Zika virus nella persona residente nel comune di Quattro Castella già segnalato come caso sospetto il 30 agosto. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione.

Per impedire la diffusione a livello locale quando viene segnalato un caso, anche solo sospetto, vengono effettuati trattamenti di disinfestazione nell’area di 100 metri attorno ai luoghi di vita dell’ammalato, per eliminare tutte le zanzare tigre presenti. In questo modo si evita che qualche zanzara che si può essere infettata possa trasmettere la malattia ad altri residenti.

I Comuni interessati in questa occasione, Quattro Castella e Reggio Emilia, città in cui la persona lavora, hanno già organizzato, in collaborazione con IREN, i trattamenti di disinfestazione nei luoghi di permanenza della persona che ha contratto il virus. Trattamenti che saranno ripetuti e completati nei prossimi giorni. (ANSA).