Ladri di appartamento messi in fuga dai Carabinieri

Una banda di ladri che con ogni probabilità era intenta a compiere furti in abitazione è stata messa in fuga dai carabinieri nella tarda serata di ieri a Correggio, nel Reggiano. I militari dell’Arma, dopo un lungo inseguimento iniziato in via Mantegna, hanno recuperato la vettura utilizzata e abbandonata dal gruppo composto da tre uomini, una Bmw risultata rubata lo scorso 4 agosto in un’abitazione di Milano. Sull'auto sono stati trovati gioielli, orologi di pregio e denaro contante anche straniero per un valore di circa 50.000 euro.

Si sta ora cercando di risalire ai proprietari. Recuperati anche diversi arnesi da scasso e per comunicare che la banda poteva utilizzare per compiere i furti. Sulla vettura comporrà rilievi il Ris di Parma per cercare di risalire alle identità dei ladri.