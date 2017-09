Profugo nigeriano aggredisce infermiere del 118

Un infermiere del 118 di Piacenza è stato aggredito da un profugo nigeriano mentre stava soccorrendo un ferito in un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio lungo la via Emilia nel comune di Cadeo, in provincia di Piacenza. Qui sono accorsi gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Fiorenzuola.

Da una prima ricostruzione, pare che un connazionale del nigeriano rimasto ferito dopo essersi scontrato in bicicletta con un motorino, si sia scagliato all’improvviso contro i soccorritori per motivi che non sono stati ancora chiariti. L'infermiere del 118, che era vicino al ferito, è stato colpito da due calci all’addome ed è rimasto ferito. I colleghi lo hanno trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno in corso la ricostruzione completa dell’accaduto, ascoltando anche le testimonianze dei presenti.