Anziana travolta da un camion: è gravissima. Strada della Cisa chiusa

Pauroso incidente poco dopo le 15 sulla strada della Cisa a Sorbolo Levante. Per cause ancora in via d'accertamento un pedone è stato travolto da un camion ed ha riportato ferite gravissime. E' stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Guastalla e ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Per permettere i soccorsi e i rilievi, la strada è stata chiusa all'altezza della farmacia e si sono formate lunghe code anche nel primo tratto parmense in direzione di Sorbolo.