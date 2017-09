(ANSA) - LA SPEZIA, 14 SET - Redarguisce l'amico perché la sua compagna veste troppo all'occidentale e lui la picchia e la violenta. L'episodio, avvenuto a fine luglio a Torino, ha come protagonista una coppia nordafricana residente alla Spezia. L'uomo, un 31enne marocchino, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La coppia era a casa di un amico a Torino e durante la cena il padrone di casa ha fatto alcuni rilievi alla donna per l'assenza del velo: le risposte della donna hanno scatenato la reazione del compagno, che l'ha schiaffeggiata e trascinata in camera da letto. Qui, a notte fonda, ha obbligato la donna a un rapporto sessuale, continuando a picchiarla. La mattina dopo, dopo l'ennesima aggressione, lei si è allontanata e ha raggiunto il capoluogo ligure. Dopo il ricovero all'ospedale Galliera, è tornata alla Spezia, dove ha presentato denuncia. Per lei è scattata la protezione della rete antiviolenza, mentre la polizia ha scoperto altre vessazioni messe in atto dall'uomo.