Si schianta al limite del coma etilico, denunciato. E rischia multa fino a 10mila euro

E' costato caro il dopo cena a un operaio abitante a Boretto, che oltre a tutta una serie di conseguenze a lui contestate per essersi schiantato al limite del coma etilico, si vedrà recapitare una maxi multa sino ad un massimo di oltre 10.000 euro.

L'uomo è uscito praticamente indenne dal terribile schianto della sua auto contro un palo di cemento. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Guastalla è emerso che l'operaio, un 24enne, era alla guida con un tasso alcolico abbondantemente oltre i 2,5 g/l. Con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza i carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. L’altra notte l'uomo era alla guida di una utilitaria quando, durante una manovra di svolta, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo di cemento. Per lui denuncia per guida in stato d'ebbrezza, ritiro della patente - che potrebbe essergli revocata avendo causato incidente stradale con una tasso di oltre 1,5 g/l - e sequestro dell’auto, che gli verrà confiscata. Provvedimenti a cui seguirà la maxi multa penale che può arrivare ad un massimo di oltre 10.000 euro.