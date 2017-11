Giovane afghano soccorso in ipotermia in autostrada

Un giovane è stato trovato ieri sera, in stato di assideramento, riverso lungo il raccordo autostradale tra l’A1 e l’A21 a Piacenza. Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia Stradale, si tratterebbe di un 14enne di origini afgane che sarebbe stato gettato da un camion in transito. O forse potrebbe essere caduto. Questo è quello che lo stesso ha riferito, con un inglese stentato, alla Polizia.

A chiamare i soccorsi sono stati alcun automobilisti di passaggio che lo hanno notato riverso sul bordo dell’autostrada. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica: trasportato in ospedale d’urgenza per lo stato di assideramento, non sarebbe comunque in pericolo di vita.