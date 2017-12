E l'AutoZatti devolve i soldi del brindisi di Natale all'asilo alluvionato

Continua a sbocciare la solidarietà a Lentigione. Il Gruppo AutoZatti, che - come mostra la foto - è stato tra i colpiti dall'alluvione, ha deciso di annullare il tradizionale brindisi di Natale aziendale e devolvere la cifra per la scuola materna del paese, che ha subito pesantissimi danni.

"Lo abbiamo fatto in accordo con i nostri collaboratori, perchè i nostri bambini sono il futuro e vogliamo ricominciare da loro. Forza Lentigione".