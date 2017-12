Don Evandro: "A Lentigione la luce ha vinto sulle tenebre: grazie volontari!"

"Oggi su Lentigione splenderà il sole!". Ne è convinto don Evandro Gherardi, il parroco di Lentigione che in questi giorni è stato instancabile guida, incitatore, messaggero di informazioni utili per la popolazione e per i tanti volontari che hanno spontaneamente raggiunto il paese della bassa reggiana alluvionato.

C'è chi nei giorni bui l'ha visto con le lacrime agli occhi, e anche lui lo ammette: "Confesso che nei giorni scorsi ero molto triste, sconsolato, pessimista". Ma è con un altro spirito che affronta il nuovo giorno e dà la carica ai suoi concittadini.



"Ieri è finita un'altra pesantissima giornata di lavoro, per la Protezione Civile, per i tanti volontari, per le Forze dell'Ordine, per don Andrea. E sono sereno ed ottimista. Ho visto una Protezione Civile e le altre organizzazioni emergenziali efficientissime. Provenienti da Brescello, Boretto, Sorbolo e da molte parti del Nord Italia, ho visto tanti ragazzi animati da tanto entusiasmo e sporchi di fango, ma contenti. Ho visto un paese riprendere lentamente la sua bella fisionomia. Abbiamo gioito per il ritorno dell'energia elettrica e questo significa calore, cibo caldo e luce... Sì. La luce ha vinto le tenebre anche a Lentigione!

Oggi, dopo 6 giorni, la Messa ritornerà nella nostra chiesa, segno di fede, di ringraziamento e di fiducia!".