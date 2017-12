Intervenne per sedare una lite e venne "pestato": 6 denunciati

La sua "colpa", lo scorso 19 giugno, era stata quella di essere intervenuto a sedare una lite in un bar del Reggiano: prima uno dei due contendenti gli aveva sferrato un pugno, poi era stato circondato e pestato brutalmente dagli amici dell’uomo intervenuti a sua difesa. Colpito a calci, pugni e schiaffi da 6 persone era riuscito a fuggire dal locale per poi essere raggiunto da un’auto con gli aggressori a bordo e venire nuovamente picchiato. Per quelle percosse, costate a un 24enne turco una prognosi di 25 giorni per lussazione alla spalla e trauma cranico sono ora state denunciati 6 uomini.

A individuarli, i Carabinieri di Correggio - che si erano recati in Ospedale dove era stato condotto il 24enne - grazie alle descrizioni fatte dalla vittima e da alcuni testimoni e alle le analisi dei video del sistema di videosorveglianza del bar e del Comune. A venire raggiunti da una denuncia per lesioni personali aggravate sono stati tre 24enni, un 47enne, un 45enne e un 29enne abitanti a Correggio.