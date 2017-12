I beni confiscati a Grande Aracri destinati all'emergenza alluvione

Serviranno al supporto della popolazione colpita dall’alluvione a Lentigione di Brescello nei giorni scorsi, alcuni arredi confiscati nel comune reggiano nel 2013 a Francesco Grande Aracri, 61 anni, fratello maggiore del boss della 'ndrangheta Nicolino Grande Aracri. L’amministratore giudiziario dei beni confiscati ha oggi proceduto, su incarico dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati di Roma, a consegnare il materiale sottratto al 61enne, di origine cutrese e condannato in via definitiva nel 2008 per associazione di stampo mafioso. I commissari del Comune di Brescello hanno ricevuto i beni e li hanno destinati alle attività legate al sostegno della comunità alluvionata.

La consegna è avvenuta in tempi rapidissimi, in accordo con la magistratura e i carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia. La confisca delle proprietà di Francesco Grande Aracri era stata confermata recentemente dalla Corte di Cassazione. I beni consegnati al Comune di Brescello appartenevano alla Euro Grande Costruzioni Srl, anch’essa oggetto di confisca definitiva. I beni in questione fanno parte di un sequestro preventivo anticipato di beni per alcuni milioni di euro, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia il 3 dicembre 2013, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna che condivise l’istanza dei carabinieri del comando di Reggio, avanzata in seguito all’indagine patrimoniale nei confronti del pregiudicato cutrese.