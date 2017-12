In tribunale con coltello di 25 centimetri, bloccata e denunciata

Ieri mattina una donna di 37 anni che si stava recando in Tribunale per adempiere a delle proprie incombenze private è stata fermata all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce. Nella borsetta della 37enne è stato trovato un coltello della lunghezza di 25 cm di cui 15 di lama. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i carabinieri della stazione di Via Adua hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia una cittadina moldava 37enne abitante in città, sequestrandole quanto in suo possesso.

E’ successo ieri mattina all’interno dello Palazzo di Giustizia di Via Paterlini poco dopo le 11. E dall’ingresso del tribunale alla vicina caserma dei carabinieri il passo è stato breve: i Carabinieri hanno provveduto a sequestrarle il coltello illecitamente detenuto e a rilasciarla dopo averla denunciata in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi.