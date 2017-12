Maxi-rissa tra stranieri : due arresti e due obblighi di dimora

Due arresti, un obbligo di dimora e quattro indagati per la maxi rissa avvenuta il 3 luglio all’incrocio tra via Turri e via Vecchi, nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Sono gli esiti dell’inchiesta dei carabinieri sullo scontro in strada, forse per motivi di droga, che avvenne tra ghanesi e magrebini. Due degli stranieri coinvolti rimasero rimasti feriti dopo essere stati rispettivamente colpiti con un coltellata a una gamba e con una bottigliata in testa.

In carcere, su decisione del gip di Reggio Emilia, è stato portato un marocchino di 26 anni, mentre un connazionale 34enne, rimasto ferito nella rissa, è finito ai domiciliari. Un ghanese 39enne si trova ora invece sottoposto all'obbligo di firma, mentre rimangono indagati gli altri quattro stranieri - un liberiano 30enne e tre ghanesi, due 31enni e un 29enne - identificati dai carabinieri reggiani grazie anche al sistema di videosorveglianza comunale che ha permesso di ricostruire il grave episodio di sangue.