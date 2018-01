Montecchio, un petardo incendia la copertura di una rimessa

Notte di Capodanno tutto sommato tranquilla in provincia di Reggio Emilia, dove i due interventi più rilevanti dei carabinieri e dei vigili del fuoco sono stati per incendi, senza danni a persone. In un caso, in via Baldini a Montecchio Emilia, il lancio di un petardo ha incendiato la copertura in plexiglass di un’autorimessa privata, verso le tre.

Intorno all’una meno un quarto, invece, nel campo nomadi di Correggio, Via Fossa Ronchi, a causa di un corto circuito elettrico, è andata a fuoco una roulotte disabitata.

Tante le chiamate al 112, per allarmi scattati per i 'bottì di fine anno, liti in alcuni locali o nelle case per eccesso di alcol, mentre un furto in appartamento è stato sventato in via Resistenza a Rubiera. Negli ospedali della provincia, secondo quanto accertato dai militari, non ci sono stati casi di persone ferite dallo scoppio di petardi.