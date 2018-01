Due truffe agli anziani sono state sventate nella tarda mattinata di ieri a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, dove i carabinieri hanno avviato indagini per risalire ai responsabili.

I due pensionati coinvolti sono un uomo di 84 anni e una donna di 70, questa volta nel mirino di una falsa dipendente comunale e di falsi carabinieri che si presentano a casa dicendo di dover fare dei controlli. In entrambi i casi le vittime hanno chiamato il 112, evitando di consegnare ai malviventi risparmi o oggetti preziosi.

Da tempo i carabinieri reggiani portano avanti campagne informative sul tema e nei giorni scorsi il comandante provinciale, colonnello Antonino Buda, aveva sottolineato che lo scorso anno sono stati sventati oltre 50 raggiri.