Trenta dosi di cocaina nell'elastico degli slip stesi ad asciugare: arrestato

Aveva adibito il parcheggio condominiale ad area di sosta per i propri clienti, che andavano a casa sua per acquistare stupefacente. E quando i carabinieri hanno suonato al campanello, hanno trovato le dosi nascoste nell’elastico degli slip delle mutande appese ad asciugare sullo stendino. E' stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Reggio Emilia un nigeriano di 38 anni già conosciuto alle forze dell'ordine.

All’uomo i carabinieri reggiani hanno sequestrato una trentina di dosi di cocaina, 300 euro circa in contanti provento dell’illecita attività di spaccio, un bilancino di precisione e sostanza da taglio e per il confezionamento. A portare i militari ad appostarsi nei pressi del parcheggio di un condominio di via Rinaldi della frazione Cavazzoni di Reggio Emilia sono state le segnalazioni dei cittadini, esasperati dal giro di spaccio creato dall'uomo, che riceveva a casa i suoi clienti.