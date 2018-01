Scoperta una "fabbrica" della contraffazione: 2 senegalesi denunciati

Un garage in cui erano stoccati centinaia di capi di abbigliamento e scarpe contraffatti e migliaia di etichette false di note griffe di moda è stato scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri a Ponte Enza di Gattatico, nel Reggiano.

Due uomini di origine senegalese di 33 e 40 anni considerati i gestori del laboratorio sono stati denunciati per contraffazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, ricettazione e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

I prodotti sequestrati erano già inscatolati e pronti ad essere messi illegalmente in commercio e riportavano i marchi Nike, Converse, Versace, Omega, Luminor Marina, Gucci, Michael Kors, Guess, Moncler, Burberry, Peuterey, Liujo, Adidas, All Star, Timberland, Prada, Colmar, Napapijri, Armani Jeans, Lacoste, Stone Island, Carrera, Woolrich e Louis Vuitton. Secondo gli inquirenti, il garage perquisito fungeva da punto terminale di raccolta dei prodotti contraffatti, da smerciare poi in diverse province limitrofe.